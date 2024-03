The Rock centra su atención en la madre de Cody Rhodes

Desde que regresó de The Rock a la WWE generó un gran revuelo, eclipsando momentáneamente el lugar de estelarista que tenía Cody Rhodes en WrestleMania 40, aunque eventualmente los planes cambiaron y ahora The Great One forma parte de The Bloodline y ha mantenido una oposición abierta hacia The American Nightmare, adoptando el papel de rudo.

► The Rock no se olvida de la bofetada de Cody Rhodes

Luego de que se confirmara el combate por equipos entre The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins, The Great One recurrió a su cuenta de Twitter y subió un vídeo en el que daba otro largo discurso, exponiendo sus planes para WrestleMania, específicamente dirigidos a la madre de Cody Rhodes, Michelle Rubio. Dejó en claro que ella no recibiría el Campeonato universal en la noche 2, sino que recibiría un cinturón diferente: el cinturón de The Rock, ya que prometió acabar con The American Nightmare y burlarse de su señora madre.

“Esto es lo que sucederá en WrestleMania: The Rock quiere que tu mamá tenga un asiento en primera fila. Mamá Rhodes, The Rock te está hablando, ahora estás en la mira de The Rock. Esto es lo que va a pasar, Mamá Rhodes, no te entregarán el Campeonato Universal en la Noche 2 de WrestleMania. Te entregarán un cinturón, será el cinturón de The Rock. Será algo como esto: cuero, Toro Brahma, sangre, sudor, respeto. La parte de la sangre, ese será el cinturón de su hijo, estará por todo este cinturón”.

“Voy a tomar este cinturón, mamá Rhodes, y gritaré a tu hijo, lo voy a hacer gritar como a un perro. Voy a poner toda su sangre y sudor en este cinturón y que grite delante del mundo. Tomaré este cinturón, mamá Rhodes, lleno de la sangre de tu hijo, y te lo entregaré. Voy a decir: «Aquí tienes, mamá Rhodes». Vas a llorar como tu hijo, como todos los fanáticos de los llorones de Cody. Estarás llorando: «¿Por qué eres tan malo con mi hijo, Rock?»

«Te daré este cinturón y te diré: «Mamá Rhodes, aquí tienes tu cinturón». Ahora hacia abajo está la dirección en la que puedes sentarte y mirar a tu hijo en el medio del ring, sangrando y llorando, mira a todos sus fanáticos del llorón Cody. Y regañarlos es la dirección en la que puedes joder y así es como terminas la historia y así es como terminará tu historia en WrestleMania, chico, llorando en un charco de tu sangre, sentado en el regazo de tu mamá. Y mamá Rhodes, hay dos cosas que puedes hacer al respecto: nada y que te guste”.

The Rock reaparecerá este viernes en el episodio de WWE SmackDown y seguramente tendrá mucho que decir sobre Cody Rhodes, especialmente luego de la bofetada que recibió por parte de él la semana pasada.