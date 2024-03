The Undertaker aconseja a WWE: «Tu carrera no durará mucho así»

Como una de las Superestrellas de WWE más grandes de todos los tiempos The Undertaker tiene incontables lecciones que impartir a quien quiera escucharlo, y lo hace cuando tiene la oportunidad, por ejemplo, en una de sus visitas a la compañía. No obstante, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en su Six Feet Under with Mark Calaway señala que en la actualidad le es difícil aconsejar al talento ya que considera que todos lo están haciendo de maravilla.

► Undertaker elogia al talento de WWE

«Realmente es difícil estar detrás del escenario porque hay una parte de mí que quiere transmitirlo a los chicos que están ahí ahora, y luego está la parte de mí que piensa ‘Deberías estar ahí afuera haciéndolo. Podrías hacerlo mejor’. Sí, físicamente ya no puedo, pero son todas esas pequeñas batallas que juego en mi cabeza. Es difícil dar consejos ahora. Solo por el hecho de que estos tipos están arrasando, en términos de negocios. Ustedes están ganando más dinero del que jamás ganamos, ¿qué les puedo decir?

Por otro lado, en realidad sí que comparte un consejo:

«Quiero decir, desearía que contaran más historias y hicieran un poco menos de Cirque du Soleil, pero quiero decir, evidentemente lo toleran. Siempre pienso que las cosas podrían ser mejores y hay un lugar para algunas de las cosas que solíamos hacer. Todavía tienen un lugar valioso en este producto, pero ¿cómo le dices a alguien que está absolutamente arrasando? ‘Sí, amigo, sigue así. Quizás quieras aprender a contar una historia porque tu carrera no va a durar mucho haciendo lo que estás haciendo’«.

¿Estás de acuerdo con El Enterrador?