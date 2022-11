The Rock celebra el aniversario de su debut en WWE

26 años han pasado desde que un joven The Rock, entonces Rocky Maivia, debutara en WWE. Lo hizo durante Survivor Series 1996 como integrante de la lucha de relevos ausralianos. Unió fuerzas a Jake Roberts, Marc Mero y The Stalker para derrotar a Crush, Goldust, Hunter Hearst Helmsley y Jerry Lawler. En los siguientes días estuvo trabajando más en la compañía:

Incontables fanáticos están enviando mensajes de cariño a La Roca en este día tan especial y él mismo ha querido festejarlo también con sus seguidores en redes sociales. Cada año es un día marcado en el calendario en el que recordamos los comienzos de una de las más grandes leyendas de la historia de la lucha libre profesional. Todo lo sucedido desde entonces está en los libros.

Wow 26yrs ago 🤯

What a fateful night in Madison Square Garden having my first ever wrestling match for @wwe.

That big kid who was willing to be the hardest worker in the room would go on to only become famous for wearing a fanny pack.

Seriously tho, what a grateful journey🙏🏾 https://t.co/5VoMB5qER0

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 17, 2022