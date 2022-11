Madusa: «Vince McMahon siempre fue bueno conmigo»

La miembro del Salón de la Fama WWE y tres veces Campeona Mundial en dicha empresa, Madusa, reveló recientemente que ha escrito un libro que muy pronto saldrá a la reina y el cual se llama The Woman Who Would Be King. Por tal motivo, concedió una entrevista recientemente a The A2theK Wrestling Show para hablar acerca de su nuevo proyecto, que ya se puede comprar en preventa a través de Amazon:

«Mi nuevo libro se llama La mujer que sería Rey. Fue un fabuloso título, tengo que decirlo. Fui la Reina de la Carnicería y de los Monster Trucks durante 20 años. Así que, ¿por qué no podría esta mujer se el Rey de su castillo, verdad?

► Madusa habla bien de Vince McMahon y su nuevo libro

«El libro ha estado preparándose durante más de 30 años, es algo que siempre había querido hacer y por fin logré. El tiempo lo es absolutamente todo. Probablemente, quise publicar mi libro unas tres o cuatro veces antes, pero simplemente no era el momento adecuado. Así que un día dije: ‘Está bien, tengo más que agregar al libro’.

«Y hace poco dije: ‘Bueno, finalmente es el momento’. Y contacté a mi querido amigo Paul Heyman. Hemos sido amigos durante más de 35 años desde el primer día en AWA, y él escribió el prólogo de mi libro. Mi libro no es un libro que arroja a la gente debajo del autobús.

«Es un libro sobre motivación, perseverancia, es un libro de una mujer que en su momento superó estas tragedias para triunfar en dos deportes de entretenimiento dominados por hombres muy fuertes y la conexión entre esas dos empresas. Ustedes se van a ir para atrás absolutamente cuando lean este libro”.

Además, aprovechó para hablar de su antiguo jefe, Vince McMahon, quien la recibió de regreso años después de haber arrojado a la basura el cinturón de las mujeres en un programa en vivo de WCW:

«La lucha libre femenil se mantuvo inactiva un buen tiempo, así que un día Vince dijo con mucha seriedad que quería contratar a una mujer que pudiera luchar bien en el ring y que cambiara el juego para siempre. Quería revivir la lucha libre femenil.

«Básicamente, dijo que quería alguien que luciera muy atlética y fuera muy atlética y que pudiera comportarse bien y llevar el nombre y el peso de la compañía en la espalda.

«Y Greg Valentine llamó a Pat Patterson y le dijo: ‘Oye, Pat, tengo una chica. Ella está en la escena independiente. la he visto. Tienes que echarle un vistazo. Ella es tremendamente fenomenal. Ella acaba de regresar de Japón y está lista para patear traseros. Ella supera en nivel al 60 por ciento de las luchas de hombres’.

«Y Patterson dijo que si pensaba que era así realmente, entonces iba a darle un vistazo a esa chica. Hicieron su diligencia y hablamos por teléfono. Me enviaron en un avión hasta su sede y allí empezó el matrimonio perfecto, que no hubiera ocurrido nunca si no hubiera sido por Greg Valentine y su llamada a Pat Patterson.

«¿Saben? Vince siempre fue bueno conmigo. Vince nunca fue esa persona de la que has oído hablar últimamente, ya saben… esos actos misóginos o actuar de esas formas lascivas y todo eso. Nunca fue así.

«Nunca fue así conmigo. Fue un hombre que me dijo que yo estaba allí para ser la cara de la división femenil y llevar su peso y sacarla adelante. Así que eso es lo que creía en mí y eso fue lo que hice de esa división: un tremendo infierno sobre ruedas».