¿Llegará Kevin Owens a Survivor Series?

Tras tener una larga rivalidad con Ezekiel, a quien «mandó de vuelta a su casa», Kevin Owens dejó de aparecer con frecuencia en televisión, y hace pocos días conocimos que sufrió una lesión durante un evento en vivo no televisado de WWE, lo cual ha estado provocando que camine con dificultad, y podría ser duda para Survivor Series 2022.

► Kevin Owens estará en SmackDown esta semana

El ex Campeón Universal WWE terminó sufriendo un esguince en el ligamento cruzado medio después de un combate no televisado en el WWE Sunday Night Stunner en Madison, Wisconsin, el 13 de noviembre. Según los informes, podría ser el quinto integrante del equipo conformado por Drew McIntyre y los Brawling Brutes para eñ combate de WarGames en Survivor Series.

Según informó recientemente PW Insider, Kevin Owens está programado para estar en el episodio Smackdown de esta semana, y también estará presente en la edición del 25 de noviembre, un día antes de Survivor Series. No se indicó si aparecerá en pantallas.

«Como señalamos hace varios días, existía la preocupación de que Kevin Owens se torciera la rodilla en un evento en vivo durante el fin de semana.

Se nos dice que actualmente, Owens está programado para estar en la grabación de Smackdown de este viernes y en todas las grabaciones de televisión que conducen a Survivor Series el 26 de noviembre.»

WWE tenía grandes planes para Kevin Owens en Survivor Series WarGames, pero esta lesión trastocó todo, aunque queda poco más de una semana para conocer si formará parte o no del evento. En caso de que no, habrá que ver cuál será el «Plan B» que tenga WWE para completar el equipo que finalmente se oponga a The Bloodline dentro de la gigantesca estructura de acero.