The Rock aborda las críticas recibidas por Cody Rhodes

El reciente regreso de The Rock a la WWE generó un gran revuelo, eclipsando momentáneamente el lugar de estelarista que tenía Cody Rhodes en WrestleMania 40. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el Universo WWE y los planes cambiaron durante la conferencia de prensa, que ahora vio a ambos en una confrontación (que terminó con una bofetada de The Rock). Ahora, The Great One hará su aparición en SmackDown y podría anticiparnos lo que será su siguiente movimiento.

► The Rock insiste en el acuerdo previo que tuvo con Cody Rhodes

Ahora que The Rock ha pasado a ser el «malo de la película», recientemente recurrió a sus redes sociales, donde dio un extenso mensaje sobre el camino hacia WrestleMania. Expresó la emoción y la importancia de la semana en el mundo de la lucha libre profesional, la WWE y el propio The Rock, enfatizando el impacto positivo que ha tenido en la lucha libre profesional, describiéndola como emocionante, genial e innegablemente emocionante una vez más.

Además, The Rock abordó los desafíos y críticas que enfrenta, particularmente de los “Llorones de Cody”, afirmando que la lucha libre profesional ha vuelto a la cima, lo que le genera una sensación de satisfacción.

“Ha sido una gran semana. Ha sido una gran semana en el mundo de la lucha libre profesional. Ha sido una gran semana en el mundo de la WWE. Ha sido una gran semana en el mundo de The Rock, en el mundo de ‘The People’s Champion’, en el mundo de ‘The Great One’, y en el mundo de ‘The Most Electrifying Man’ caminando por la tierra verde de Dios. Ha sido ese tipo de semana. Para citar la leyenda, uno de los héroes de The Rock, ¿qué está causando todo esto? Ha sido una semana tan emocionante. La lucha libre profesional vuelve a ser emocionante. Han pasado décadas. La lucha libre profesional vuelve a ser genial. Han pasado décadas. La lucha libre profesional es innegablemente emocionante una vez más”.

“Es impredecible, es disruptivo debido a un hombre, y ese es The Rock, porque The Rock entró en la lucha libre profesional, volvió a la lucha libre profesional, un negocio que a The Rock le encanta, una industria en la que nació The Rock. Tomó la lucha libre profesional, la puso patas arriba, la desbarató y nunca, nunca volverá a ser la misma. Se siente bien. Se siente tan bien. Si te gusta The Rock o no te gusta The Rock, no importa porque se siente bien. La lucha libre profesional ha vuelto a la cima y se siente bien. ¿Pero sabes que? Aquí está la cosa. ¿Sabes lo que no se siente bien? The Rock te dirá lo que no se siente bien. Lo que no se siente bien es toda la mierda con la que The Rock tiene que lidiar. Toda la mierda con la que tiene que lidiar The People’s Champion. Todos los llorones de Cody por ahí siguen hablando con los que The Rock tiene que lidiar. Todos los jabronis en el vestuario siguen con la boca harinosa y The Rock todavía tiene que lidiar con los llorones de Cody, echemos un vistazo”.

The Rock también explicó que cuando Roman Reigns mencionó por primera vez la palabra “jefe de la mesa”, tenía la intención de establecer una futura lucha entre ellos. Destacó el significado de esas palabras y cómo fueron elaboradas para el eventual enfrentamiento entre Reigns y The Rock en WrestleMania. Luego, hizo referencia a la derrota de Cody Rhodes ante Reigns en WrestleMania 39, afirmando que Cody ya tuvo su oportunidad pero se quedó corto.

“Deja que The Rock te cuente algo del evangelio. Aquí está el sentido común. Cuando Roman Reigns, hace años, mencionó las palabras ‘Jefe de la Mesa’, esas palabras fueron creadas y creadas específica y exclusivamente para que un día, Roman Reigns, el campeón de la WWE, se encontrara cara a cara con su primo, The Rock, ‘El Campeón del Pueblo’, y juntos, combinados, harán el WrestleMania más grande de todos los tiempos. La lucha más importante de todos los tiempos. El combate más importante en la historia de la lucha libre profesional. Cuando Roman Reigns dijo esas palabras, es por eso que lo dijo. Porque esa es la historia de Roman Reigns. Esa es la historia de The Rock. Hubo un tiempo en que esa era la historia de Cody Rhodes. Pero fue el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado en WrestleMania? ¿Cuál es el término técnico? [Risas] Oh, se caga en la cama. Eso fue lo que paso.»

The Rock reconoció la victoria de Cody Rhodes en el Royal Rumble y enfatizó el acuerdo que tenían. A pesar del arduo trabajo y la victoria de Cody, aceptó retirarse del evento principal para permitir que él y Reigns encabezaran WrestleMania en lo que se anticipaba como el combate más importante de todos los tiempos. No obstante, aunque The Rock reconoció el posterior cambio de opinión de Cody afirmando que todos tienen derecho a hacerlo, expresó su descontento con la forma en que The American Nightmare manejó la situación, al igual que aquellos que no estuvieron de acuerdo con este cambio de planes.

“Entonces The Rock regresa el 1 de enero de este año. Es un gran año. Tú lo sabes y The Rock lo sabe. Es un año emocionante, se puede sentir en el aire. Puedes sentir el maná. En 2024, comenzaremos de la manera correcta. The Rock salió frente a esa multitud y dijo exactamente lo que prometió que iba a decir porque teníamos un acuerdo, y ese acuerdo era: The Rock iba a salir, iba a probar las aguas, y estaba Veré cómo reaccionó la multitud. ¿Dónde debería sentarse The Rock? ¿Debería The Rock sentarse en una cabina? La multitud no sabía adónde iba. ¿Debería The Rock sentarse en un bar? Ah, una reacción mayor. Sí, a The Rock le encanta el bar porque a The Rock le encanta tomar un poco de tequila. ¿O debería The Rock sentarse en la cabecera de la mesa? Esa noche la multitud explotó. en todo el mundo explotó. Tan seguro como que The Rock tiene escalofríos en el brazo, el mundo explotó. Porque sabían que después de todos estos años, finalmente iban a enfrentar a The Rock contra Roman Reigns. El WrestleMania más grande de todos los tiempos. ¿Lo que sucede? Cody Rhodes, gana el Royal Rumble. De manera justa, trabaja duro y gana ese Royal Rumble, cariño. Sí. Él va a WrestleMania”.

“Sí, bien por Cody. Bien por él. La Roca estaba feliz. ¿Pero qué pasó? The Rock llamó a Cody Rhodes, tuvo una conversación, pero fue una conversación que algunos han tenido con Cody Rhodes antes. Porque Cody sabía que se avecinaba el combate más importante de todos los tiempos. The Rock habló con Cody. ‘Sabes que amas este negocio, a The Rock le encanta este negocio. Tú naciste en este negocio, The Rock nació en este negocio. Roman Reigns nació en este negocio. Nosotros tres, nacidos en este negocio. Sabes, Cody, aquí tienes el evento principal de WrestleMania más grande de todos los tiempos. Tiene la oportunidad de llevar este negocio a lugares donde nunca antes había estado. Siempre puedes, con el debido respeto, terminar tu historia en otro momento. Estuviste de acuerdo. Estuviste de acuerdo. ‘Rock, duele, pero estoy de acuerdo. Duele, pero soy un jugador de equipo. Duele, pero quiero lo mejor para el negocio. Buen hombre. Buen hombre.»

«¿Y luego qué pasó? Birmingham, Alabama. Una ciudad que seleccionamos por su rica historia y sabíamos que íbamos a hacer historia. Fue su trabajo, Cody, presentar a The Rock, preparando así el evento principal más grande de todos los tiempos. ¿Qué hiciste? Hiciste exactamente lo que acordamos. Hermano, presentaste The Rock y ese lugar se volvió loco. The Rock salió y te abrazó, te abrazó y te dio un gran abrazo. Te susurré algo al oído. ‘Vamos a montar el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Hagámoslo por ‘El sueño americano». Hagámoslo por ‘The Soul Man’. Te di un abrazo y tú le devolviste el abrazo a The Rock. ¿Qué hiciste, Cody? Saliste de ese ring en televisión en vivo. Te volviste y miraste a The Rock. En lugar de mirar a The Rock y decir: ‘¡Sí, ve a buscarlo!’ Hagamos historia.’ En lugar de eso, le echaste una mirada a The Rock, y tú la misma mirada que le diste al mundo, como si The Rock saliera y atropellara a tu perro tonto. Esa es la mirada que diste”.

”Luego, en algún momento a partir de ese momento, hasta Las Vegas, cambiaste de opinión. ¿Sabes que? Eso no es un problema. Puedes cambiar de opinión. Tienes ese derecho y The Rock lo acepta. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. The Rock acepta que cambiaste de opinión. Pero lo que The Rock no acepta es cómo lo hiciste. A todos los llorones de Cody y a todos los tontos que hay y a los idiotas que todavía se quejan, Cody, tenías derecho a cambiar de opinión, ganaste el Royal Rumble. Pero lo que The Rock no acepta es cómo lo hiciste”.