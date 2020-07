Parece mentira que realmente lo piense viendo cómo ha sido su carrera hasta ahora pero lo cierto es que The Miz no se siente importante en WWE. Este luchador es ocho veces Campeón Intercontinental, dos veces Campeón de Estados Unidos, ha tenido siete reinados como Campeón de Parejas y también fue Campeón WWE durante 160 días. Un título que retuvo, entre otras luchas, contra John Cena en la estelar de WrestleMania 27. Y además de su palmarés, de su vitrina de trofeos, Mizanin se ha ganado el respeto de todos con el paso de los años por su enorme talento como Superestrella.

Aún así, durante una reciente entrevista con Busted Open Radio, el amigo de John Morrison se expresó así:

"La gente siempre me pregunta qué más quiero conseguir en WWE. Soy una persona que lo quiere todo. Si no soy el Campeón WWE quiero ser el Campeón WWE. Cuando sale un póster de SmackDown o de un PPV y no estoy en el centro sino a un lado eso me enfurece. Me molesta. También me motiva a ser mejor y que WWE me vea y piensen este es nuestro chico.

"Sinceramente, no siento que haya sido ese chico. Siempre he tenido que trabajar muy duro para convertirme en ese tipo, para ser ese tipo. En este momento, no siento que lo sea. ¿Qué tengo que hacer para ser ese tipo? ¿Tengo que estar en 45 programas y demostrarle a WWE que puedo ser el centro del show? Yo controlo los ratings. Puedo poner a gente en los asientos. La gente pagará para verme luchar.