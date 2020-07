El historial de contraprogramaciones de WWE respecto a AEW inició el pasado verano, precisamente por estas fechas, justo antes de la primera edición de Fight for the Fallen, cuando el Imperio McMahon decidió emitir ese mismo 13 de julio el especial de los 10 años de EVOLVE.

Y poco hubo que esperar para la siguiente, pues All Out y NXT UK TakeOver: Cardiff tuvieron lugar el pasado 31 de agosto (si bien la cita británica pudo verse antes), suscitando también comentarios acerca del sabotaje del gigante estadounidense a los que Triple H respondió así.

«Sólo diré esto a los presentes: contrario a lo que creo que se dirá, el 31 de agosto es la fecha que teníamos pactada desde hace mucho tiempo. Lo acordamos con la arena, diablos, mucho antes de WrestleMania 35. Simplemente no lo anunciamos porque no era el momento justo, y no quieres anunciar algo seis meses antes, o al menos no es el modo en que lo veo. Hoy era la noche perfecta para anunciarlo y realmente no tuvo nada que ver con otra cosa».

Al mes siguiente, "The Game" se hizo eco de la disposición ya confirmada que iba a tener la guerra entre NXT y AEW Dynamite.

«Es divertido. No escucho a nadie decir que hay una guerra de series de televisión los martes. De alguna manera, es un género de entretenimiento. Y para mí, se trata de presentar el mejor show, y lo he dicho una y otra vez: llevamos desde el primer día estando los miércoles en WWE Network [...] No me importa si hay alguien más en ese espacio. No me preocupa [...] Puedes mirar atrás y decir que hubo competencia por un breve periodo con WCW. Pero la competencia con la que hemos lidiado durante años es la NFL, es la Major League Baseball. Son eventos deportivos a gran escala. Son debates políticos».

► La contraprogramación de WWE: ¿una quimera?

Y ahora, a tenor de NXT The Great American Bash y AEW Fyter Fest 2020, que hoy emiten sus segundas jornadas, de nuevo Hunter sale al paso de las críticas, durante unas declaraciones concedidas a Sports Illustrated.

«Esto es parte de una sana competencia. Quien crea que no, está siendo ingenuo. Uno pudo verlo en su día cuando Clash of Champions fue una contraprogramación [de WrestleMania IV]. En este mismo sentido, no puede conducir tu programación. Obviamente, hay decisiones basadas en ello, pero no puedo decirte exactamente cómo se dio esto. Casi todas estas historias se condujeron a donde están ahora. Hay un lapso entre In Your House y el TakeOver de SummerSlam, y necesitas algo como puente. Este es el punto intermedio. Por lo que no cambia nuestras decisiones. Yo no contraprogramo, programo lo que es mejor para NXT».

La entrevista completa de Sports Illustrated a Triple H puede leerse aquí.