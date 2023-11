The Miz finalmente se ganó el respeto de Gunther

El pasado sábado, en Survivor Series, Gunther defendió con éxito su Campeonato Intercontinental contra The Miz en un mano a mano, continuando su reinado histórico con el título. Recordemos que, pese al historial de ocho veces Campeón Intercontinental de The Miz, el actual monarca y poseedor del récord con el reinado más largo del referido título simplemente no lo respetaba y se lo hizo saber durante los programas semanales previos.

► Gunther quiere construir su legado

Evidentemente, el «A-Lister» llevó a Gunther al límite, y en consecuencia, The Miz pareció ganarse el respeto de la estrella de Imperium, quien afirmó durante la conferencia de prensa posterior a Survivor Series que Miz está destinado al Salón de la Fama. El «Ring General» también admitió que no le molestan las comparaciones con The Miz u otras Superestrellas que han tenido el Campeonato Intercontinental en múltiples ocasiones y que prefiere construir su legado.

«Dejando todo de lado, creo que puedo estar muy satisfecho hoy porque he estado en el ring con un dos veces campeón Grand Slam, alguien que está aquí para siempre. Fue un desafío para mí porque lo mencioné antes, no soy la típica superestrella que está hecha del molde de la WWE, así que quería tener ese desafío. Le dije la semana pasada que no creo que pertenezca a este ring, pero creo que hoy demostró que sí lo hace».

«Después de esta noche no debería haber más preguntas al respecto. No me comparo con los demás, estoy aquí para construir mi legado, para hacerlo a mi manera y estoy aquí para compararme conmigo mismo, esa es mi mayor preocupación».