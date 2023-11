Porvenir de Randy Orton en WWE: «10 años más»

«(…) Él me decía: ‘Oye, hombre, no pinta bien. No sé cómo va a sanar mi espalda, si es que va a sanar’. Así que estaba un poco preocupado durante un tiempo. (…) No sabían [si Orton regresaría]. Randy, él es joven también. Quiero decir, está en sus 40, pero aún es bastante joven. (…) Todavía tiene unos buenos seis o siete años si se mantiene saludable«. Esto comentaba Kurt Angle sobre Randy Orton poco antes de Survivor Series 2023.

► Randy Orton, 10 años más

Pasamos de un larga ausencia durante la cual se habló incluso de que The Viper podría tener que retirarse debido a sus lesiones en la espalda a que haya vuelto a los encordados en una forma física impecable para luchar en WarGames, realizando un spot impresionante como cuando le aplicó su RKO a un JD McDonagh que caía desde lo alto de la jaula. Qué ganas había de que el futuro miembro del Salón de la Fama volviera.

Y ahora queremos descubrir qué sigue para él. De momento, está confirmado que se presentará en el nuevo episodio de WWE RAW. Pero volvamos a los seis o siete años que vaticinaba Kurt Angle que podría tener por delante Randy Orton si se mantiene saludable. Porque en realidad el 14 veces Campeón Mundial es más optimista, como le mostró a los fanáticos desde la misma arena del Premium Live Event ante la emoción de estos:

Randy Orton singled 10 more years before he went backstage after #SurvivorSeries last night pic.twitter.com/Ui3uUizoq4 — CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) November 26, 2023

Randy Orton se siente lo suficientemente bien como para adelantar al Universo WWE de que tiene por delante una década de carrera como Superestrella. Y no cabe duda de que será todo un gusto disfrutar de cada uno de esos años, de cada uno de esos meses, semanas, días, de uno de los más grandes de todos los tiempos en la lucha libre profesional.