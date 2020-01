El tener invitados interesantes es una pieza fundamental para el éxito de WWE Backstage, que va teniendo mejores y no tan mejores audiencias dependiendo de la semana, dependiendo también claro de quienes acuden a charlar con Renee Young y Booker T. Anoche lo hizo The Miz, que dejó a un lado su nueva actitud de rudo que viene mostrando desde el viernes pasado. Como era de esperar, el 8 veces Campeón Intercontinental hizo algunas declaraciones interesantes sobre diversos temas actuales en WWE.

► The Miz en WWE Backstage

Para empezar, quiso elogiar a Elias.

«Creo que tiene lo necesario como para ser un luchador de primer nivel en WWE«.

También habló de otros luchadores, como Otis.

"Every time I see @otiswwe on TV it makes me smile." – @mikethemiz on his favorite thing on @WWE TV right now.#WWEBackstage pic.twitter.com/APsHxuBiBk — WWE on FOX (@WWEonFOX) January 8, 2020

«Me encanta lo que están haciendo Otis y Mandy Rose. Cada vez que veo a Otis en televisión me hace sonreir. No puedo parar de reir. «.

O Roman Reigns, haciendo referencia a su estatus, porque él querría tenerlo.

"I love @WWERomanReigns, I think he does a tremendous job. I WANT to be the face of @WWE." – @mikethemiz on what keeps him motivated after 14 years. #WWEBackstage pic.twitter.com/MeBww1TLH8 — WWE on FOX (@WWEonFOX) January 8, 2020

«¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que no me motiva? Como Superestrella de WWE, siempre quieres ser el mejor. Me molesta cuando veo a otro luchador en los anuncios de WWE, como Roman Reigns. Me encanta Roman Reigns, creo que hace un trabajo tremendo. Pero yo quiero ser la cara de WWE. No me importa la marca en la que esté. Quiero tener los títulos más importantes».

Comentó además acerca de su vida privada, acerca de su matrimonio con Maryse. En concreto, habló acerca de dónde se enamoró de ella.

«Me enamoré de Maryse en un estacionamiento. Nos conocimos en el Diva Search, ella no hablaba inglés. Recuerdo estar sentado a su lado en un avión e intentar hablar con ella pero sólo decía palabras en francés. Yo le hablaba pero no me entendía. Cuando me enamoré de ella en el estacionamiento fue cuando pensé que no había conocido a una mujer como ella».

Lo cual confirmó la propia esposa.