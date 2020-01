Las cuotas de las casas de apuestas para los PPV de WWE son siempre una parte interesante de la previa de cada evento, sobre todo cuando hablamos de combates como las campales de Royal Rumble 2020, abiertas a tantas posibilidades respecto a quienes serán sus vencedores. Los nombres que más han estado sonando han sido los de Cain Velásquez y Ronda Rousey. Las dos leyendas de UFC podrían aparecer el 26 de diciembre para arrasar con todo y hacerse un hueco en WrestleMania 36. Al menos eso dicen las casas de apuestas.

► Las apuestas para Royal Rumble

Pero si vamos un poco más allá, veremos que dicen mucho más. No obstante, no podemos tomar esta información como nada más que una curiosidad, pero es también interesante. En la siguiente lista, proveniente de Sports Betting, encontramos varios nombres, con sus cuotas, que podrían entrar a la campal varonil, aunque cualquiera pensaría que es imposible. Pero, ¿y si alguno diera la sorpresa?

Tyson Fury: 25-1

John Cena: 25-1

The Rock: 40-1

Edge: 40-1

Triple H: 66-1

The Undertaker: 66-1

Stone Cold Steve Austin: 100-1

Shawn Michaels: 100-1

Antonio Brown: 100-1

Logan Paul: 100-1

Conor McGregor: 100-1

Rob Gronkowski: 100-1

Hulk Hogan: 100-1

De todos ellos nos atrevemos a adelantar que podrían aparecer Cena, Edge, Triple H, Undertaker o incluso Hogan. Tampoco descartamos al 100% a Gronkowski teniendo en cuenta cuantas veces se ha hablado de su entrada al Imperio McMahon.

A Fury podemos descartarlo a pesar de que puede que en un futuro vuelva a WWE porque en febrero tiene prevista su revancha con Deontay Wilder, por lo que no va a arriesgarse a lesionarse. La Roca, como siempre, estará ocupado con su carrera en Hollywood (como también podríamos decir de Cena). Stone Cold no tiene permitido luchar. HBK no quiere hacerlo. Brown solo aparece en la lista por su rivalidad con Paul. Sería más bien una broma que cualquiera de los dos apareciera. Y por último eliminamos de las posibilidades a McGregor. Tanto porque el 18 tiene una pelea y podría salir lastimado como porque si va a entrar a la empresa de lucha libre lo hará en otro tipo de combate y habiéndose entrenado bien.