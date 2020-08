"The Man", el apodo generó resistencia hacia Becky Lynch

En octubre 2018, Becky Lynch se autoimpuso el apodo de "The Man", y a partir de ahí su carrera se elevó meteóricamente, salvo una pequeña pausa que tuvo en noviembre de ese año, a raíz de un suceso que la apartó de Survivor Series. A su regreso, se terminó convirtiendo en una de las Superestrellas principales de los últimos años, logrando el mejor momento de su carrera cuando obtuvo los dos campeonatos femeniles en el estelar de WrestleMania 35.

► Stephanie McMahon elogió a Becky Lynch

En una entrevista reciente con Digital Spy, Stephanie McMahon mencionó a Becky Lynch y el hecho de que se autodenominó "The Man". Dijo que algunas mujeres en la WWE tenían un problema con ese nombre. Por supuesto, tomó el riesgo, ganó fama y dinero en el proceso, además de que tuvo un gran año tanto dentro como fuera del ring.

“The Man realmente fue idea suya. Es gracioso porque algunas mujeres estaban muy en contra como, '¿Por qué tienes que llamarte a ti mismo The Man? ¿Por qué no puedes ser The Woman?'. Pero ella simplemente no lo tomó demasiado literal. El objetivo era darle la vuelta a esa nomenclatura, cierto, porque todo el mundo dice 'Oh, el más grande, la persona más exitosa en la sala es The Man'. Bueno, ¿Por qué el hombre no puede ser una mujer?"

La próxima vez que veamos a The Man, seguramente ya será The Mom. Si bien no se sabe si volverá al ring, o si lo hará a tiempo parcial, Stephanie McMahon está emocionada por la oportunidad que se le ha presentado en su vida.

"La extraño mucho, pero estoy muy emocionada por ella, Seth Rollins y su bebé en camino. Esa es una de las cosas más hermosas de ser mujer, es que de hecho tenemos esa oportunidad. Creo que a medida que el mundo continúa cambiando y creciendo, se abren más oportunidades para que tengamos familias y sigamos nuestras carreras".

_______________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.