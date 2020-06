regreso de Becky Lynch

A vueltas con la salida de Tessa Blanchard de Impact Wrestling, resulta lógico que WWE muestre interés en esta joven gladiadora. Más allá de su calidad, y pese a cierta fama de conflictiva, tal vez el Imperio McMahon busque reforzar su división femenil a raíz de la baja de Becky Lynch. "The Man" anunció el pasado 11 de mayo en Raw que cedía el Campeonato Femenil Raw a Asuka, y la motivación fue lo que acaparó todos los titulares: su estado de embarazo.

Y si hablamos de Blanchard como posible apuesta de futuro en sustitución de Lynch es porque la irlandesa no ha asegurado que vaya a retomar su carrera luchística una vez dé a luz. Esto dijo a la revista People apenas 24 horas después de dar la buena nueva.

«Es un momento para disfrutar y un momento triste también. Amo la lucha libre y he dado mi vida por ella. He conseguido todo lo que quería conseguir en la industria. No sé cuál será el próximo capítulo, porque sólo sé lo que es pensar por mí misma cuando estoy sola. Así que no sé cómo pensaré entonces y cómo cambiarán mis prioridades, no sé lo que querré en el futuro. Por lo que todo es posible».