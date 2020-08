Triple H: "Velveteen Dream es inocente. Caso cerrado"

Sigue la polémica con el hecho de que Velveteen Dream esté de regreso en NXT. Muchos consideran que las pruebas hacia él de que enviaba y pedía fotos a menores de edad son irrefutables. Otros, en cambio, hablan de una conversación romántica entre Dream y jóvenes que ya tienen edad para consentir un acto sexual, aunque no para enviar fotografías desnudos. Pero, según la defensa de Triple H, podemos deducir que, al parecer, ninguno de estos jóvenes envió fotos desnudo a Dream cuando este les pedía fotos, por lo que no habría un carácter sexual en esta práctica.

Recientemente reportábamos cómo los fans hicieron tendencia en Twitter un hashtag pidiendo su despido de WWE, sin embargo, el día de hoy Triple H habló ante los medios en una conferencia de prensa para promocionar NXT TakeOver XXX, y se refirió, tal vez por última vez, a la polémica. Estas fueron sus palabras según recoge SESCoops:

"Obviamente, nos tomamos todas estas cosas muy en serio. Las acusaciones, mala conducta, de cualquier naturaleza, las tomamos muy en serio. Me mantendré fiel a lo que le dije a CBS, lo investigamos, no encontramos nada en la forma en que estábamos buscando y seguimos adelante. No cambia el hecho de que nos lo tomamos en serio. Si hay algo más allí, lo investigaremos. Ya hemos hablado de ello, así que prefiero pasar a otros temas".

Tras conocerse las anteriores palabras, apareció Matthew Jiménez, un nuevo hombre que dice que Velveteen quiso volver sexual la conversación entre ellos cuando supo que tenía 17 años de edad:

Want more? Here’s @DreamWWE turning the conversation sexual immediately after I disclosed my age (17). He tells me I’d be “better off in porn” and that if I was “packing” I’d be better off. We have our evidence @WWE @TripleH pic.twitter.com/MQJ3CtTLVo