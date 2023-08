The Judgment Day y JD McDonagh masacran a Cody Rhodes y Sami Zayn

Después del enfrentamiento entre The Judgment Day y un equipo conformado por Seth Rollins, Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura, el ambiente quedó bastante tenso. Este lunes, se vivieron situaciones sumamente interesantes.

De esta manera, durante la noche se presenció un duelo entre Cody Rhodes y Finn Bálor. Al Príncipe, le esperaba la ardua tarea de recobrar su rumbo perdido, tras haber fallado en la obtención del Campeonato Mundial de Peso Completo ante Seth Rollins.

Ambos luchadores desplegaron sus mejores tácticas, resultando en un enfrentamiento equilibrado, ya que supieron cómo atacar a su oponente en cada oportunidad que se presentó. A pesar de ello, en un momento culminante, apareció Dominik Mysterio acompañado por Rhea Ripley.

Dominik recibió un golpe de Cody al ingresar al ring, lo cual bastó para distraerlo y permitir que Bálor tomara el control del encuentro. Aunque cuando Cody volvió a controlar la lucha, llegó Damian Priest también distrayendo unos segundos a Rhodes.

Pero no fue suficiente para American Nightmare, quien pese a que incluso Priest jaló a Rhodes, terminó por conectarle un vuelo a Damian y Bálor. Además, Dominik derribó a Rhodes de un esquinero.

Damian le lanzó el maletín de Money in the Bank a Bálor, pero se equivocó y el mismo le llegó a Cody, quien golpeó al Príncipe para llevarse el combate. Al final, los integrantes de The Judgment Day atacaron a Cody, hasta que pareció Sami Zayn para intentar emparejar las acciones.

Sin embargo, JD McDonagh apareció para detenerlo. Al final, The Judment Day y su nuevo «amigo» siguieron masacrando a Sami Zayn y Cody Rhodes.