El renacer de Jeff Jarrett: «Nada por sentado»

Jeff Jarrett nunca ha dejado de trabajar en la lucha libre profesional, aunque en 2020 y 2021 no lo hizo como luchador, lo cual es comprensible si nos acordamos de la Era Covid. Pero en los últimos años, cuando ha estado enfocado especialmente en AEW -también ha luchado en GCW, por ejemplo- está resurgiendo, está viviendo una nueva juventud, disfrutando y haciendo disfrutar a los fanáticos. Ya no es el mismo que antaño pero su talento y su carisma están ahí, e impulsados por su experiencia y sabiduría.

► El renacer de Jeff Jarrett

Y no se conforma pues no hace mucho The King of the Mountain decía que quiere más en la compañía All Elite. No es un protagonista de Dynamite ni Rampage o Collision pero sigue trabajando con bastante regularidad por toda la programación. ¿Cómo lo está viviendo? Esta pregunta se la plantearon recientemente en Cultaholic Wrestling. Entre lo sorprendido y lo comprometido, pues a pesar de quien es, como si se tratara de un novato que quiere ser él mismo, no da nada por sentado.

«Absolutamente«, afirmó Jarrett cuando le preguntaron si estaba sorprendido por su resurgimiento en su carrera. «En esta etapa de mi carrera, he experimentado algunos de los momentos más altos y algunos de los más bajos, pero si miras el último año, y un poco antes de eso, desde Game Changer Wrestling hasta la NWA, pasando por WWE SummerSlam en mi ciudad natal en el estadio, y luego avanzando rápidamente, aquí hablando de Wembley 100, AEW All In, es surrealista. No estoy… Estoy deteniéndome a oler las rosas. No doy nada por sentado«.

En su combate más reciente, Jeff Jarrett unió fuerzas a Jay Lethal y Satnam Singh contra The Elite, en el episodio 200 de Dynamite.