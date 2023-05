Jeff Jarrett explica por qué merece más en AEW

Jeff Jarrett está teniendo más relevancia actualmente en la televisión de AEW mientras rivaliza con FTR, los Campeones Mundiales de Parejas. Además, después de que él venciera a Dax Harwood y de que Jay Lethal hiciera lo propio con Cash Wheeler en sendos manos a mano indica que ellos van a ser los próximos retadores al título. Y eso le daría todavía más importancia a The Last Outlast en la compañía. Aunque él cree que lo ya lo merece, como expresaba recientemente en Good Karma Wrestling.

> Jeff Jarrett quiere más en AEW

«La conexión emocional con la audiencia, es así de simple. Es algo que no hace falta decir. Los detractores: ‘Oh, él ha hecho esto, él ha hecho aquello’. Todo lo que tienes que hacer es escuchar a la gente en la arena. Les encanta. Hay una especie de: ‘A la mi*rda Jarrett’, pero creo que es un término cariñoso. Les encanta. Pero es la conexión emocional. Eso nunca desaparecerá. Los abucheos seguirán siendo cada vez más más agresivos y más y más habituales.

«Esa es la naturaleza de la bestia. Miras las cosas que sucederán [en AEW Dynamite], es realmente, no uso esta palabra a la ligera, sino revolucionario. Pero al final de el día, la conexión emocional con la audiencia existió hace 70 años, y existirá dentro de 70 años. De eso se trata el entretenimiento. No me importa si estás jugando baloncesto de la NBA, si estás jugando fútbol de la NFL o estás en un éxito de taquilla de Hollywood. Se trata de conectarte con tu audiencia».

¿Te gustaría ver más de Jeff Jarrett en AEW?