Jake Roberts pide a AEW un empuje a Griff Garrison

En diciembre 2022, Griff Garrison sufrió una lesión que le hizo someterse a cirugía y vio cortada su carrera. Pero en junio de este 2023 pudo retomarla, aunque todavía no ha luchado en AEW, sino que lo ha hecho en dos ocasiones en ROH y una en la promoción independiente Southern Fried Championship Wrestling. La más reciente fue el pasado día 10, cuando perdió ante Cole Karter en el programa del honor. Si toda va bien y no vuelve a lesionarse, a sus 25 años, puede tener un gran fututo por delante.

► Un empuje a Griff Garrison

De hecho, en un nuevo episodio de The Snake Pit, Jake Roberts pide a la compañía All Elite que le de un empuje.

«Es genial estar cerca de él. No creo que sea difícil tratar con él. Simplemente, es algo que llevará tiempo. Sabes, tienes que concentrarte en estas personas. No puedes ponerlas en el escenario una semana y decir, ‘Bien, muéstranos lo que tienes’, y esperar grandes resultados. Simplemente no funciona de esa manera. Tienes que ponerlo en situaciones en las que tenga que destacar. Eso lleva tiempo. También se necesita talento. Tienes que darle oponentes. No puedes subir la escalera sin vencer a algunas personas. Exactamente. En un combate individual, sería divertido trabajar con él».

Cabe mencionarse que la situación de Griff Garrison cambió notablemente a antes de lastimarse pues entonces luchaba junto a Brian Pillman Jr., quien actualmente está dirigiéndose hacia WWE.

En otro orden de cosas, The Snake también expresó admiración por el fallecido Earthquake (John Tenta):

«Fue absolutamente genial tratar con él. Amable, un verdadero gigante. Y vaya, estamos contentos, porque podría repartir una paliza seria si quisiera. Me quedé asombrado y sorprendido cuando descubrí cuánto tiempo había estado en el negocio. Acababa de comenzar. Sí. Era, en realidad, un novato. Y luego salí y hice esta trama con él. Fue la primera trama que había hecho. Y pensé que había estado trabajando durante 10, 15 años, para descubrir que era un novato de verdad. Me sorprendió. Me sorprendió muchísimo, amigo».