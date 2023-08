¿Qué está pasando con Brian Pillman Jr. y WWE?

«[…] Se ha alcanzado un acuerdo o se encuentra en proceso de finalización antes de poder ser firmado oficialmente. […] Pillman Jr. se trasladará a Orlando, Florida, a finales de agosto, donde se incorporará a NXT y comenzará su entrenamiento a tiempo completo en el WWE Performance Center». En SÚPER LUCHAS nos hacíamos eco de esta información sobre Brian Pillman Jr. a finales de julio.

Posteriormente: «Brian Pillman Jr. está programado para estar presente en la grabación del programa de televisión WWE NXT de esta semana, según ha confirmado PWInsider.com. El mes pasado, Pillman Jr. estuvo en el WWE Performance Center después de que expirara su contrato con AEW, realizando una prueba. Se cree que Pillman ha firmado con WWE».

► Brian Pillman Jr. y WWE

Pero, ahora que hemos confirmado que Brian Pillman Jr. no estuvo en el programa de la marca amarilla, ¿qué está pasando? Para responder a esta pregunta contamos con el informe que publica nuestro amigo Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Observer. Y no es una mala noticia, quizá no tan buena como sus fans querrían, pero en realidad lo es.

«PW Insider informó que se esperaba que Brian Pillman Jr. debutara en la televisión de NXT, lo cual no ocurrió. La única información que nos proporcionaron desde la empresa es que creen que aún no ha sido contratado, que no se ha discutido ninguna idea creativa relacionada con él, pero que está pasando exámenes médicos y, a menos que descubran algo negativo, será contratado».

A pesar de que su padre era Brian Pillman, Brian Pillman Jr. nunca ha trabajado hasta ahora en WWE. Ni siquiera ha realizado una lucha de prueba no televisada o alguna aparición en pantalla. Por otro lado, solo tiene 29 años, ha luchado por todo el mundo, así que podría ser ahora el mejor momento para que se convierta en una Superstar.