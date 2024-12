The Hurt Syndicate de AEW, ¿como los Avengers?

Los Avengers están actualmente pausados en el universo de cine de Marvel en lo que respecta a películas juntos desde ‘Avengers: Endgame’ (2019). En solitario o formando subgrupos, sus integrantes siguen contando historias. Desde ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ (2022) hasta ‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’ (2023). Para 2026 está anunciada ‘Avengers: Doomsday‘ y para 2027 ‘Avengers: Secret Wars‘. Antes, se estrenarán ‘Capitán América: Un nuevo mundo’ o ‘Thunderbolts’, ambas en 2025.

► Como los Avengers

Mientras, la facción The Hurt Syndicate está dando sus primeros pasos en AEW después de haberse reunido (sin Cedric Alexander) cuando Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin abandonaron la WWE. «The All Mighty» está apuntando al Campeonato Mundial y «The Gold Standard» participa en el Continental Classic cuyo ganador ostentará el Campeonato Continental. Ahora, ¿por qué hablamos de ambas agrupaciones al mismo tiempo? Por estas palabras de Benjamin en AEW Unrestricted:

“Cuando elijo a mis amigos de verdad, no me fijo tanto… obviamente respeto lo que hacen en el ring, pero como hombre, veo a Bobby, lo veo todo el tiempo pasando tiempo con sus hijos, haciendo todas esas cosas, y como padre, admiro cosas así. Veo todo su trabajo duro, su ética laboral. Para mí, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Cuando veo a alguien trabajando tan duro y que está tan dedicado a su oficio y a su familia, para mí, esas son las personas con las que quiero estar, porque son los atributos que quiero emular. Obviamente, Bobby y yo hemos tenido bastantes combates en el pasado también, así que esa amistad se formó con el tiempo. Ahora somos como un golpe uno-dos. Supongo que la mejor forma en que lo describiría para que tenga sentido para la gente es: si estás viendo The Avengers, MVP es claramente Tony Stark. Me gustaría decir que estoy en algún punto entre Thor y el Capitán América, pero Bobby es claramente Hulk [risas]. Esa es la dinámica que me gusta decir».

