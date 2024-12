El 11 de julio de 2025 se estrenará en cines una de las películas más esperadas ya no solo del año próximo sino de los últimos, ‘Superman’. James Gunn, responsable de la trilogía de ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘El Escuadrón Suicida’, es el encargado del proyecto, así como también del nuevo universo cinematográfico de DC. Nada se sabe de la trama, pero sí que no será una historia de orígenes. Sobre el elenco lo más destacado es que el actor David Corenswet es el nuevo protagonista; a su lado: Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult o Nathan Fillion. También se han visto algunas imágenes. Y se espera para hoy mismo el tráiler. El mundo tiene ganas del nuevo súper hombre.

► Superman y la lucha libre

Pero sigamos hasta entonces con las novedades, llevándonos la más reciente a la lucha libre. Gunn, quien ha trabajado con ex luchadores como Batista o John Cena, explica en una reciente entrevista la conexión entre los dos mundos:

«David [Corenswet] me dijo algo que realmente me afectó. Estábamos probándonos todas estas versiones diferentes, y hicimos pruebas con pantalones cortos y sin pantalones cortos. Y una de las cosas que David dijo es que Superman quiere que los niños no le tengan miedo. Es un extraterrestre. Tiene estos poderes increíbles. Lanza rayos por los ojos, puede volcar un camión. Es este individuo increíblemente poderoso, que podría considerarse aterrador, y quiere que la gente lo quiera. Quiere ser un símbolo de esperanza y positividad. Así que se viste como un luchador profesional. Se viste de una manera que hace que la gente no le tenga miedo, que demuestra eso. Eso realmente me hizo clic».

La verdad es que se espera que bajo el mando de James Gunn no solo este nuevo Superman sino todo el universo DC sea muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora. ¿Qué espectativas tienes?

David Corenswet convinced James Gunn to give Superman the trunks.

“Superman wants kids to not be afraid of him… So he dresses like a professional wrestler, he dresses in a way that makes people unafraid of him” pic.twitter.com/lbf8BnUYK8

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 17, 2024