A menudo, Tony Khan valora tan excesivamente la condición de ex-WWE de un talento, que aparte de suponer per se un menoscabo para AEW, acaba por menospreciar el bagaje de otros talentos, como sucedió con Cheeseburguer el pasado miércoles, quien fue defenestrado a manos de Bobby Lashley bajo una lucha, para más inri, en desventaja.

Con aquel debut (muy similar, por cierto, a los primeros combates de realce que tuvo Lashley en WWE), AEW nos sugirió que «The All Mighty» no ha firmado con los Élite para ser una carta cualquiera de la baraja y perderse en ella una vez se rebaje el «momentum» de su contratación. Y hoy, en Full Gear, una victoria sobre Swerve Strickland seguramente acabe de confirmarlo.

