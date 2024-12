Booker T: «Chelsea Green se merece el Campeonato USA de WWE»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T reconoce a Chelsea Green después de convertirse en la primera Campeona de Estados Unidos de la historia. La luchadora superó dos rondas de un breve torneo para en la final en Saturday Night’s Main Event vencer a Michin y hacerse con el nuevo título que ha presentado la compañía para llevar al siguiente nivel a la división femenina. Al mismo tiempo, se desarrolla otra competencia por el Campeonato Intercontinental de mujeres.

► Un premio merecido

En espera de conocer a la ganadora del mismo, vayamos con las declaraciones del comentarista de NXT en un episodio reciente de su podcast, Hall Of Fame:

«Lo acabas de clavar. Se lo merece. Eso nos lleva a ese dicho: haz el trabajo, y hazlo lo mejor que puedas hasta que surja otra cosa. Eso es lo que Chelsea ha estado haciendo. Ella simplemente ha salido cada noche, haciendo su trabajo de la mejor manera posible, gane o pierda. No se trata de eso. Se trata de salir y rendir al más alto nivel posible cada noche.

Si todos adoptaran ese mismo sentimiento, se pondrían en un mejor lugar, se pondrían en una mejor posición para ganar, que es lo más importante. De eso se trata este negocio. No todos pueden estar en la cima al mismo tiempo. Pero si estás haciendo tu trabajo, te estás poniendo en posición de quizás, algún día, estar en la cima. Eso es lo único que realmente puedes pedir.»

¿Qué opinas de la nueva campeona?

Hace unas semanas, Booker hablaba así de Chelsea:

«Es como The Miz, una versión femenina. Se enfoca en tomar el guion, salir y mejorarlo. Eso es de lo que siempre hablo con estos chicos jóvenes [en Reality of Wrestling]. No me des la idea; toma la idea, toma el guion y enriquece lo que te dan. Así es como te conviertes en alguien en quien saben que pueden confiar en cualquier situación. Pero si te dedicas a hablar de lo que tienes, puedes molestar a alguien y terminar siendo despedido. Honestamente, Chelsea Green es un ejemplo del que todos pueden aprender.»

