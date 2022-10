The Elite vuelve a aparecer en AEW mediante misterioso video

La más reciente edición de AEW Dynamite dejó con la boca abierta a todos los fans de la lucha libre profesional. Y es que, ante todo pronóstico, The Elite volvió a aparecer en un show televisivo de AEW. Esto, luego de casi dos meses de haber sido borrados de AEW como consecuencia de la pelea que tuvieron con CM Punk y Ace Steel tras el PPV All Out 2022.

De hecho, sí hubo rumores hace unos días por parte de Dave Meltzer de que The Elite podría volver pronto, pero nadie creía que tan pronto, y menos de la forma en que reaparecieron: en un misterioso video.

► Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega (The Elite) vuelven a la pantalla de AEW, pero… ¿Desaparecen?

El video dura tan solo 33 segundos, y muestra a Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega en varios de los momentos más importantes de AEW, como cuando ganaron el Campeonato de Tríos AEW en All Out 2022, sin embargo, al mejor estilo de Thanos, el video se detiene, y los protagonistas antes mencionados desaparecen como si fueran quemados por unas llamas.

Al final, hasta el logo de All Elite Wrestling se incendia en dichas llamas. A continuación, el video que se emitió en Dynamite:

De momento, solo está claro que The Elite estará de regreso muy pronto a la programación televisiva de AEW, pero no se sabe bajo qué clase de historia, pues el que The Elite desaparezca, los hace ver como si nunca hubieran existido en AEW.

