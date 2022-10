¿The Elite volverá a AEW en el próximo AEW Dynamite?

Como ya lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, nadie sabe qué ha pasado con Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y CM Punk, quienes fueron suspendidos luego de una pelea en el vestidor del de Chicago, a causa de sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al PPV All Out 2022.

También les recopilamos unas recientes declaraciones de Dave Meltzer, quien señaló que no entiende por qué Tony Khan y AEW guardan silencio en torno a estas suspensiones. Sin embargo, el propio Meltzer ha dejado saber una interesante especulación que pondría de regreso a The Elite en AEW tan pronto como en el próximo AEW Dynamite.

► ¿The Elite podría retornar pronto a AEW?

«Estas personas están sentadas en su casa, semana a semana. Hay gente que piensa que esto es una historia televisiva. Pero, a la gente no se le ha dicho nada diferente. No se sabe por qué la empresa no ha dicho nada. Nadie sabe cuándo volverán, incluyendo las personas que están suspendidas. Nadie sabe nada de lo que está pasando.

«Adam Page hizo una referencia a The Elite en el pasado show, ¿acaso es una pista de que esos muchachos regresarán esta semana? Tal vez. Pero, nadie lo sabe. Hasta algún punto, y en algún momento, es algo ya ridículo, ¿saben?

«Tony Khan tuvo la oportunidad de aclararlo todo en esa entrevista con Ariel Helwani, pero se le preguntó y no dijo nada. O simplemente pudo decir: ‘No sabemos cuándo los vamos a traer de regreso’. Pero, no dijo nada».

La referencia a la que hace referencia Meltzer son unas palabras que «Hangman» le dijo a Jon Moxley en el pasado Dynamite, en donde le dijo:

«Fallé en ganar el Campeonato Mundial de Trìos AEW junto a mis mejores amigos, y parece ser que semana a semana empiezan a desaparecer lentamente. Mis viejos amigos ya se han ido».