Moxley retiene ante Penta | The Firm atacó a MJF

Jon Moxley retuvo el Campeonato AEW al vencer a Penta el Zero Miedo. Por otro lado, MJF fue traicionado por The Firm.

Penta el Zero Miedo tuvo una gran oportunidad en el turno estelar de AEW Dynamite, pues enfrentó a Jon Moxley en una lucha por el Campeonato de la empresa.

Dos hombres que saben lo que es la lucha recia y fuerte chocaron en el ring con el cetro más importante de la compañía en juego. Moxley con el aliciente de haber retenido la semana pasada ante Adam Page; mientras que Penta buscó conseguir convertirse en doble campeón, pues ya posee el título de tríos.

La lucha comenzó a toda velocidad, con fuertes ataques y golpes, olvidando por completo la técnica, en hacer más daño con ataque conjúntenles; incluso usando la escalinata metálica como arma para los castigos.

Pero llegó el momento en que ya disminuidos físicamente por los golpes, decidieron comenzar a aplicar llaves para intentar sacar la rendición de su rival.

El combate comenzó a subir de intensidad y ambos buscaron de todas las formas posibles llevarse el encuentro, hasta que finalmente Moxley atrapó a Penta con dos Death Rider para llevarse el combate.

► The Firm atacó a MJF

Al final, The Firm atacó a Moxley, quien no pudo ser ayudado, pues Blackpool Combat Club fue encerrado en su vestidor. Después apareció MJF para reclamar y despedir a Stokely Hathaway, pues le había exigido que no tocaran a Moxley.

Tras esto, The Firm atacó a MJF, rompiendo oficialmente su alianza.