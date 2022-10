AEW: Keith Lee y Swerve Strickland vencieron a Cash Wheerler y Dax Harwood

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la segunda lucha de la noche, se llevó a cabo un combate entre Swerve in our Glory (Keith Lee y Swerve Strickland) en contra de FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Los primeros ganaron y se convirtieron en los nuevos retadores número uno de The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens).

Antes del combate, The Acclaimed llegaron junto a Billy Gunn y recibieron una tremenda ovación, son los luchadores que más arriba están en el gusto del público en AEW ahora mismo. Strickland y Cash fueron quienes comenzaron los golpes. Strickland sacó ventaja con una proyección de brazo para mandar a volar a su rival.

The Gunn Club estaba en primera fila, Austin Gunn y Colten Gunn veían el combate atentos. Cash luego recuperó terreno en el combate tras aplicarle un Fireman’s Carry a Swerve y le dio el relevo a Harwood, quien tras un machetazo de pierna puso a sufrir a Swerve.

Cash entró al ring y le aplicó un Dragon Suplex a Swerve para obtener una cuenta en dos segundos. Tras esto, Lee le quitó el relevo a Swerve y le aplicó un combo de codazo y patada a Wheeler. Luego le aplicaron un Powerbomb.

El final de la lucha llegó cuando, en ringside, The Gunn Club impidieron a Wheeler subir al ring y lo tiraron contra la barricada de protección. Swerve le aplicó un golpe bajo a Harwood sin que el réferi lo viera, y Lee le aplicó su Big Bang Jackhammer para cubrir a Harwood y llevarse la victoria por cuenta de tres luego de poco más de 14 minutos de combate.

NOOOO perdieron , pero por una parte está bien porque no creo que le ganaran a the acclaimed cómo están de over #AEWDynamite

— Yefer U (@yefersonusuga) October 27, 2022