Tessa Blanchard ante su su segunda oportunidad

Con 28 años, Tessa Blanchard se ha ganado ser considerada la CM Punk femenil, por estar continuamente ligada a la controversia desde que el coronavirus se instaló en nuestras vidas (ya por fortuna sin apenas protagonismo).

Fue despedida de Impact por negarse a entregar el magno cetro de la empresa, tuvo un conflicto con WOW, y apenas ha sido vista por la escena independiente, con implicaciones de escasa relevancia.

Y ahora, esta dinámica negativa podría cambiar. El CMLL anunció que Blanchard debutará sobre sus rings en el Grand Prix de Amazonas.

Blanchard hará equipo con Zeuxis, Stephanie Vaquer, Mei Suruga, Sumie Sakai, Makoto, Johnnie Robbie y La Catalina para ir contra el Team Mexico, conformado por Jarochita, Amapola, Lluvia, Reyna Isis, Dark Silueta, Hera, Skadi y Sanely.

Hasta ahora, se trata del único combate concretado del cartel de esta cita anual, a celebrarse el 27 de octubre desde la Arena México.

Tal programación llega cuando Blanchard asegura haber crecido como persona, reconociendo veladamente sus errores. «The Queen of Carolinas», el pasado mayo, durante una gira con la promotora Canadian Wrestling’s Elite, hizo esta confesión ante los micrófonos del podcast McGuire on Wrestling.

«Es un proceso constante, ¿no? No soy la misma de hace un año, hace 10 años. Es un proceso constante, pero tenemos que estar al tanto, o nos veremos atrapados por el negocio y por los comentarios y por todas esas estupideces. Estamos en constante proceso de cambio. Estoy orgullosa de mí misma, estoy orgullosa de muchos de mis amigos. Me alegro del punto en el que estamos, me alegro de estar en esta gira y divertirme otra vez con la lucha libre, porque se ha perdido mucha diversión, al menos bajo mi punto de vista».