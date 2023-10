Daniel Cormier no está seguro de si Conor McGregor debe encabezar el UFC 300. Con McGregor «presentando el papeleo» para volver a entrar en el grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de EE.UU., su período de seis meses de pruebas obligatorias podría hacerle elegible para competir en abril – justo en el momento del espectáculo e hito de la UFC 300.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) es, sin duda, la mayor estrella de la promoción y el mayor reclamo de ventas. A Cormier le resulta difícil creer que la esperada pelea de McGregor con Michael Chandler no encabezaría el UFC 300, pero ¿lo haría por encima de las peleas de campeonato?

«La gente en general está muy emocionada con el regreso de Conor McGregor, y tengo que ser honesto contigo: Siento que muchos de los fanáticos acérrimos están un poco hartos de él», dijo Cormier en su programa de ESPN «DC & RC».

«Sólo quieren verlo de vuelta. Están cansados de él está de vuelta, se ha ido, está de vuelta. Quieren a Conor McGregor de vuelta, y lo quieren de vuelta de una manera en la que sea consistente y esté peleando con frecuencia. Pero no sé si ese va a ser el caso con Conor nunca más. Creo que en este momento es una atracción de marquesina que, cuando está allí, garantiza las peleas más grandes del mundo, lo que significa que UFC 300 encaja en el proyecto de ley. Pero eso también te lleva a hacer esta pregunta: ¿Es Conor McGregor la pelea estelar de UFC 300? Porque por lo general, cuando se hace un UFC 300, 100 o 200, hay una serie de peleas por el título en esa tarjeta.

«¿Supera Conor McGregor todas esas peleas por el título y es el evento principal? Y si no lo hace, ¿cómo tienes una conversación con Conor sobre que no esté en el asiento principal cuando la mayoría de las personas que sintonizarán estarán viendo a Conor? Pero cuando ves las peleas de Conor, ha estado un poco de capa caída. No ha ganado muchas peleas, pero creo que eso habla del poder de estrella que posee.

«Que a pesar de que está en ese tipo de una racha, él sigue siendo tal vez el tipo que, cuando nos fijamos en la pelea más grande en la historia del deporte y la historia de la empresa, dicen, ‘¿Sabes qué? Peleas por el título o no, todavía vas a ser el acto principal.’ ¿Es Conor McGregor el cabeza de cartel de UFC 300, o va antes que la gente que ostenta los cinturones de campeón?«.