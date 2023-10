«Quiero decir, llegué en un momento muy interesante en la programación. Si te fijas, teníamos tres heels muy fuertes con tres títulos durante bastante tiempo. Theory, Gunther, Roman, ¿verdad? Estos chicos tuvieron reinados muy largos. Desde un punto de vista de programación, estos son los principales protagonistas, ¿verdad? Los babyfaces tienen que subir para luchar contra los heels. Cuando lo pienso y lo veo, me recuerda a cuando estaba en NXT siendo el campeón heel más dominante, el heel más poderoso del programa porque era campeón. Cuando eres el heel y tienes el cinturón, gran parte de la programación del show debería centrarse en esa dirección.

«Si estuviera escribiendo y estructurando un programa de lucha libre, eso es lo que haría. Así que, ya sabes, mucho tiempo realmente debe dedicarse a las personas que tienen los cinturones. Y eso se aplica a cualquiera, no solo a ellos, esos tres específicamente, sino a cualquiera que tenga un cinturón. Ese es el propósito principal. Si comparas, ya sabes, con Game of Thrones, todos están tratando de conseguir el trono y hay tramas secundarias, pero no ocupan una gran parte del programa, el programa debería centrarse en tratar de conseguir el trono, al igual que en la lucha libre, el programa debería centrarse en tratar de conseguir los cinturones, pero también debe haber algunos babyfaces alrededor de esos cinturones.»