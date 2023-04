Considera Rob Van Dam su carrera luchística como rejuvenecida, aunque en 2023 el veterano gladiador sólo ha disputado un combate; durante el evento The Reunion 2: Glory Days Bash de la promotora World Classic Professional Big Time Wrestling.

Y lo cierto es que RVD se mantiene en bastante buena forma física, con la mayoría de su repertorio aún vigente. Si bien “The Whole F’N Show” ve poco probable luchar bajo los focos de WWE ahora que Vince McMahon (según la versión oficial) ya no ejerce de timonel, como confesó el pasado verano.

En enero del presente año, RVD valoró la posibilidad de hacer una breve implicación competitiva en el Royal Rumble varonil, donde finalmente no hizo acto de presencia.

En las últimas horas, RVD quiso hacer una sesión Q&A vía Twitter, y entre todo lo escrito, quiero recoger esta respuesta.

The names of the companies isn’t enough to go on, but I feel even better than I look.

If you don’t see me popping up somewhere, someone’s got some ‘splainin

to do.

Of course, my continuance of posting unpopular opinions might be a factor. 🤔 https://t.co/9DQ8PWsFfa