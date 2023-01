Rob Van Dam analiza una posible participación en Royal Rumble

Rob Van Dam se encuentra entre los luchadores profesionales más condecorados de todos los tiempos, puesto que ha logrado portar el oro en su paso por ECW, WWE y TNA/Impact Wrestling. RVD es miembro del Salón de la Fama WWE y sabe lo que es participar en un Royal Rumble, donde no desaprovechó la ocasión para hablar de este evento, ahora que se avecina.

► RVD recuerda su paso por WWE

Durante una entrevista reciente con Steve Fall’s Ten Count, Rob Van Dam analizó una posible aparición en la edición de este año del Royal Rumble.

“Ha sucedido antes, ya sabes, cuando me fui allá por 2006 o 2007. Supongo que era en el 2006. Pero sí, oye, eso sería genial. No tengo planes para compartir contigo.”

“Todo lo que puedo decir es que me siento increíble. A menudo pienso que la respuesta a la pregunta cuando la gente dice: ‘Hombre, ¿cómo es que fulano no se ha puesto en contacto contigo?’ Es muy posible, y si viste mi documental WWE Icons, cada vez que hablo de eso, siempre digo decir, ‘Creo que entendieron mi historia bastante bien’. Estaba muy orgulloso de lo que dijeron acerca de que yo no la quería lo suficiente, y realmente eso es un contratiempo si quieres un grupo de personas hambrientas que estén dispuestas a demostrar cuán hambrientas son; y luego tienes a alguien que está cómodo, sin hambre, genial para estar aquí, ya sabes, podría tomarlo o dejarlo, todo bien, equilibrado. No tienes nada para colgar sobre mi cabeza y lastimarme o usar como palanca. Ese soy yo.”

Rob Van Dam luchó por última vez para WWE en el 2014, donde se enfrentó ante Seth Rollins en un episodio de WWE Main Event. Eventualmente fue despedido y volvió a la escena independiente. En el presente año, el miembro del Salón de la Fama WWE no ha disputado un solo combate, pero tampoco ha dicho que tiene planes de retirarse, a pesar de que ya tiene 52 años de edad, por lo que no debemos descartar una sorpresa, considerando que aún falta de conocerse a la mitad de participantes para el Royal Rumble varonil.