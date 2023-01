Rob Van Dam es uno de los luchadores más divertidos que han pasado por un encordado. Al menos en lo relativo a movimientos espectaculares y de altos vueltos. Siempre será recordado por ello. Ahora, ¿cómo él mismo tiene en consideración su estilo? Obviamente, no de mala manera, puesto que de lo contrario no lo hubiera desarrollado. De ello estuvo hablando recientemente con WrestlingNews.co. Cabe mencionarse que RVD no está retirado. En 2023 todavía no ha luchado, pero lo hizo por última vez el 17 de diciembre ante Rhino en Battleground Championship Wrestling Tribute To The Extreme.

► Rob Van Dam explica su estilo en el ring

“Es porque soy el verdadero negocio. No me subo al ring y luego finjo que soy un personaje. Quiero decir, obviamente, hay una exageración en ello, especialmente en mi ego y brutalidad adicional. Pero no aprendí a hacer una patada lateral y una patada giratoria imitando a otros luchadores que lo hacían.

“Sabes, era kickboxer y aprendí de los instructores de kickboxing y artes marciales y traje esos movimientos a la lucha libre porque eso era parte de mí. Eso fue lo que hice para divertirme cuando presumía en una fiesta estúpida en la escuela secundaria, ya sabes, volteretas hacia atrás, subiendo a un árbol y haciendo una voltereta hacia atrás, porque lo vi en el teatro Chopsocky”.

