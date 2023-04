El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que Theodore Marvin DiBiase Jr. (Ted DiBiase Jr. en la WWE) ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cometer robo relacionado con programas que reciben fondos federales, seis cargos de fraude electrónico, dos cargos de robo relacionado con programas que reciben fondos federales y cuatro cargos de lavado de dinero, como recogen nuestros compañeros de Fightful. Recordemos que en marzo, Brett DiBiase, hermano de la ex Superestrella, que también tiene una carrera en la lucha libre, a la cual volvió no hace mucho, se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos.

> Ted DiBiase Jr., acusado

“Exluchador profesional acusado de robo de millones de dólares en fondos federales destinados a familias necesitadas.

“Hoy se reveló una acusación federal en Mississippi acusando a un exluchador profesional de apropiación indebida de millones de dólares en fondos federales de la red de seguridad destinados a familias necesitadas y personas de bajos ingresos en Mississippi.

“Según documentos judiciales, Theodore Marvin DiBiase Jr., de 40 años, de Madison, junto con los coconspiradores John Davis, Christi Webb, Nancy New y otros, supuestamente obtuvieron fondos federales de manera fraudulenta, incluso del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) y el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), que se apropiaron indebidamente para su uso y beneficio personal.

“Davis fue el director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi (MDHS). Como parte del presunto esquema, después de que se emitieron fondos federales para MDHS, Davis ordenó a MDHS que otorgara los fondos a dos organizaciones sin fines de lucro, Family Resource Center of North Mississippi Inc. (FRC) y Mississippi Community Education Center (MCEC), que fueron operadas por Webb y New, respectivamente. Luego, Davis supuestamente ordenó a Webb y New que otorgaran contratos falsos a varias personas y entidades supuestamente para la prestación de servicios sociales, incluidos al menos cinco contratos falsos que se otorgaron a las empresas de DiBiase, Priceless Ventures LLC y Familiae Orientem LLC.

“Como se alega además en la acusación formal, bajo estos contratos falsos, FRC y MCEC proporcionaron millones de dólares en fondos federales de MDHS a DiBiase y sus empresas para servicios sociales que DiBiase no brindó ni tenía la intención de brindar. DiBiase supuestamente usó estos fondos federales para comprar un vehículo y un barco, y para el pago inicial de la compra de una casa, entre otros gastos.

“DiBiase está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cometer robo relacionado con programas que reciben fondos federales, seis cargos de fraude electrónico, dos cargos de robo relacionados con programas que reciben fondos federales y cuatro cargos de lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración, una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de robo relacionado con programas que reciben información federal y por cada cargo de lavado de dinero.

“El FBI, HHS-OIG, USDA-OIG e IRS-CI están investigando el caso.

“Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia“.