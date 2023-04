“Están en negociaciones por un combate más. El último combate de su contrato actual es el combate del próximo domingo en el Yokohama Arena contra Mayu (Iwatani) por el título femenino de IWGP, pero ellas… No sé si el trato está hecho, no se hizo la última vez que me dijeron, pero ella está en conversaciones para una cita más. No sé cuál sería esa fecha, no sé si sería Dominion, o qué exactamente. Así que ahí es donde está su situación en este momento”. Esto apuntaba recientemente Dave Meltzer sobre Mercedes Moné.

> La situación de Mercedes Moné en Japón

Recientemente, la Campeona IWGP confirmaba que se ha mudado a tiempo completo a Japón y que va a aprender japonés. Esto no desmentía dicho informe, aunque sí daba a entender que en todo caso estaba por renovar el acuerdo. No obstante, The CEO sí que ha querido poner en claro que no es verdad lo señalado por el Editor en Jefe del WON mientras hablaba con Justin Barrasso en Sports Illustrated. Aunque en realidad no lo menciona a él sino que trata esta información como rumores. Y apunta que solo será cierto lo que se dice cuando sea ella quien lo diga.

“Los rumores están tan lejos de la verdad. Si no provienen de mí o de mi voz, entonces, ¿cómo alguien más sabe lo que hago? Nada de eso es cierto a menos que provenga de mí. Es solo un recordatorio. deque soy yo la que inicia las conversaciones. Este es mi nuevo hogar. Estoy adoptando el estilo de vida. Estoy viajando en el tren, estoy comiendo la comida. No estoy aquí para una aventura rápida.

“Tengo una cocina en mi departamento, pero cuando salgo, estoy comiendo yakiniku. Es esta increíble barbacoa. He estado disfrutando todo. Los panqueques también son increíbles. Este se ha convertido en mi segundo hogar y estoy aquí para hacer historia”.

