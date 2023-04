Nick Aldis, impresionado hasta ahora con IMPACT

Nick Aldis apenas lleva unos días en IMPACT Wrestling tras su regreso en Rebellion 2023 pero ya está impresionado con la situación de la compañía en la que trabajó de 2008 a 2015 así como en 2017. De ello estuvo hablando recientemente el veterano luchador, entonces conocido como Magnus, en PWMania’s Legends, Let’s Rethink This.

> Nick Aldis, impresionado con IMPACT

“Estaba muy, muy impresionado con el nivel de producción en Rebellion. Pensé que el lugar era fantástico, y el nivel de producción en IMPACT ha mejorado gradualmente, y realmente puedes sentir que está avanzando ahora con los videos y las entradas. Ha sido genial ver eso. Eric Tompkins, a quien conozco desde que estuve en IMPACT la primera vez, es uno de los muchachos que estuvo allí antes, en la administración anterior. Volver a trabajar con él justo después de la filmación es realmente divertido porque ya nos conocemos, y nos entendemos y cómo quiero que me presenten y cómo quieren contar sus historias. Es genial colaborar con este equipo porque es una energía muy positiva. La sensación abrumadora en el vestuario de IMPACT es que hay un impulso hacia adelante y todos los muchachos se esfuerzan por construir algo juntos. Una competitividad saludable, no me malinterpreten, pero ese tipo de: ‘Oye, estamos aquí para hacer negocios. Estamos aquí para construir esto juntos para que sea otro gran lugar para trabajar’. Es divertido ser parte de esa atmósfera nuevamente.

“Una de las cosas que espero con ansias al volver y trabajar con IMPACT es aplicar algunas de las lecciones que aprendí en los últimos cinco años, pero ahora poder aplicarlas a IMPACT y su historia. En este punto, estás hablando de un legado de 20 años con un quién es quién en la industria. Hay mucho que construir a partir de ahí. Muchas historias de origen de los muchachos comienzan o se abren camino a través de allí. Todos saben que ha habido algunos cambios administrativos y cambios en la propiedad y cosas así, pero la propiedad de IMPACT Wrestling, sus huellas dactilares están en toda la industria. Así que es divertido poder traer un enfoque que funcionó para mí en otro lugar, y ahora ver cómo puede conectar eso en el mainframe IMPACT. Es un desafío interesante, recordemos a las personas con qué estamos trabajando aquí. Si lo crees, ellos lo creen. Vamos a dárselo.

“La división de Knockouts es muy, muy fuerte. Es de clase mundial. Todo el elenco es de clase mundial. Hay un montón de talento. Nuevamente, una muy buena mezcla de veteranos y jóvenes, y muchos de los veteranos que están aquí, especialmente cuando hablas de los Machine Guns y gente así, sus huellas digitales están por toda la industria moderna. Muchos de los mejores en otras promociones aprendieron de ellos, pero todavía están operando a ese alto nivel. Una de las cosas que más me emociona es el elenco. Cuando miro a mi alrededor, pienso, ¿con quién puedo trabajar? ¿Con quién puedo entrar y mezclarlo? Con IMPACT, hay mucho, y no puedo esperar para hacerlo”.