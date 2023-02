Brett DiBiase acaba de hacer su retorno a la lucha libre profesional siete años después. Él es el hijo menor de Ted DiBiase, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Y hermano de Ted DiBiase Jr., que tuviera más notoriedad que él en la WWE, alcanzando su pico de popularidad durante su alianza con Cody Rhodes y Randy Orton como Legacy. Pero desde que se retiró en 2013 no ha vuelto a tener relación con los encordados. Brett dijo adiós a los mismos en 2011, aunque en realidad hizo dos retornos, en 2015 y 2016.

► Brett DiBiase vuelve

Tanto tiempo después, ha vuelto. No para luchar todavía, pero lo hará. Como informan nuestros compañeros de Fightful, Brett DiBiase apareció el pasado 28 de enero en el evento Lights Out 11 de Battlezone Championship Wrestling para desafiar a Joey Abel a una lucha el 11 de febrero. Ahora mismo, no están claras sus intenciones, aunque lo más probable es que solo tenga un combate y luego vuelva a alejarse de la acción luchística hasta que más adelante vuelva de nuevo. O puede que no. Lo veremos próximamente.

Brett DiBiase comenzó su carrera en 2008 en Florida Championship Wrestling, extinto territorio de desarrollo de la WWE. Estuvo allí durante tres años hasta que abandonó la compañía y también la lucha libre profesional. Pudo trabajar con Sheamus, Wade Barrett, Dolph Ziggler, Bray Wyatt o AJ Lee. En 2015 y 2016 volvió en respectivos eventos de Pro Wrestling EGO. En el segundo, justamente, enfrentó a Joey Abel en una lucha de tercias. Este es un luchador independiente que ahora trabaja en Battlezone como antes lo hacía en EGO.