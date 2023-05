Taya Valkyrie luchará contra Jade Cargill por el Campeonato TBS en AEW Double or Nothing 2023 en el que será su primer gran combate como All Elite, que a su vez también será una revancha entre las dos. Es interesante apuntar además que también sería la retadora de más nombre que ha tenido la monarca hasta ahora en sus más de 500 días de reinado. Atendamos tan solo a que La Wera Loca ha conquistado el mundo entero y que, entre otros títulos pasados, actualmente es la Campeona Reina de Reinas AAA.

► Taya Valkyrie, emocionada hacia Double or Nothing

Esta próxima colisión fue uno de los temas que Taya comentó con nuestro compañero Chris Van Vliet en su reciente entrevista y la contendiente al título se mostró emocionada, tanto por la oportunidad que tiene ante sí como por lo bien considerada que tiene a su oponente visto lo visto en tan poco tiempo.

“Sí, Jade ha sido fantástica. Quiero decir, he luchado contra todo tipo de luchadoras, hombres, de todo, ya sabes a lo que me refiero. Y he visto a mucha gente comprometerse con algo y luego, ya sabes, no llegar al punto donde quieren estar en su carrera, se rinden. Y obviamente Jade no ha estado en el negocio durante mucho tiempo. Pero su pasión y determinación, su habilidad atlética, y se nota que es una atleta, porque no se deja intimidar. Realmente quiere demostrarse a sí misma y estoy feliz de estar en el ring con alguien así. Y, ya sabes, ver que el negocio está avanzando en una dirección positiva. Estoy emocionada por Double or Nothing. No voy a tomármelo fácil con ella”.

¿Crees que Taya Valkyrie vencerá a Jade Cargill?