Antes de que Taya Valkyrie firmara con la compañía, su esposo, John Morrison, había hecho varias apariciones en AEW, aunque nunca se quedó a tiempo completo, como sí hizo ella, que al mismo tiempo sigue trabajando en otros sitios. El también ex WWE sigue luchando como independiente y no parece interesado en enfocarse más en una empresa que en otra. Pero volvamos a sus breves tiempos como All Elite pues de ello estuvo hablando su pareja recientemente con nuestro compañero Chris Van Vliet haciendo referencia a que eso también allanó el camino para ella.

► John Morrison en AEW

“Bueno, creo que todo tenía que suceder en el momento adecuado. Quiero decir, la gente se preguntaba por qué no fui allí antes o después. No depende de mí, a diferencia de lo que la gente piensa, en realidad tienes que recibir una oferta de trabajo y las cosas tienen que estar en el lugar correcto en el momento señalado. Hubo conversaciones durante el último año, ya sabes, en 2022, especulaciones y rumores y cosas así. Pero sabía que mi trabajo iba a hablar por sí mismo. Y cuando llegara el momento adecuado, tendría esa oportunidad. Y eso es exactamente lo que sucedió. Me volví innegable en 2022, realmente me esforcé. Gané premios, el premio al regreso del año de PWI. Y múltiples campeonatos en diferentes lugares del mundo. Puse todo mi esfuerzo. Sabía que eso daría sus frutos. Y así fue. Y cuando tuvimos una reunión en enero en Los Ángeles, cuando AEW estaba allí, pude hablar con Tony cara a cara, porque habíamos hablado a través de mensajes y cosas así. Pero me senté con él y así empezó todo.

“Solo tuve que esperar ese momento, y llegó, y de repente aquí estamos. Así que sí, incluso con la conversación, las cosas no sucedieron de inmediato. No es así como funciona el negocio. No es así como funciona esto en absoluto. Y obviamente, tengo compromisos con múltiples compañías. Me enorgullezco de no dejar a nadie colgado, de no cerrar ninguna puerta y realmente quería terminar esas historias y esas cosas de manera adecuada. IMPACT ha sido una gran parte de mi carrera y mi vida. Nunca quise dejarlos en una situación difícil o algo así, pero también tenía que protegerme y elegir lo que era mejor para mi próximo paso. Sí, y también MLW ha sido fantástica conmigo. Cort Bauer, un saludo para ustedes, fueron geniales. Ese roster es fantástico. Estas personas realmente me ayudaron a superar una parte realmente horrible de mi carrera, al menos mentalmente, no estaba en un buen lugar el año pasado. Y les estaré eternamente agradecida. Y gracias a ellos pude dar este siguiente paso”.

