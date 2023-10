Hay talentos en AEW que se aprovechan de Tony Khan

Matt Hardy reconoce, hablando de la creatividad de AEW, que hay talentos de AEW que se aprovechan de Tony Khan para quedarse en sus casas. El veterano de las cuerdas, que en el mismo episodio de su pódcast abordaba las críticas contra el presidente, lo expone en The Extreme Life of Matt Hardy.

► Aprovechándose de Tony Khan

«Bueno, soy de los que, si me ofrecen una idea, generalmente intento sacarle el máximo provecho y hago todo lo que puedo para que sea lo mejor posible. Hay compañeros a los que Tony les ha dado ideas que no les gustaban necesariamente, y simplemente no las llevaron a cabo, supongo que no querían. Luego ha habido momentos en los que compañeros han estado en casa, y, ya sabes, si no has visto a alguien durante un tiempo, dices ‘Oh, bueno, diferencias creativas, lo que sea’. Así que supongo que se mantienen fuera de la televisión hasta que encuentren algo que realmente les guste.»

«Nunca he tenido una discusión intensa con nadie sobre una idea creativa que no me gustara mucho. Me han dado algunas ideas creativas locas a las que simplemente sacudí la cabeza, y tal vez haya cosas que no quería hacer, y hemos hablado de algunas de esas. Toda la idea que me dieron de hacer equipo con Mark Henry y Mattitude era extraña y demás, ya sabes, así que es una creatividad bastante loca, y simplemente dices, vale. Me adapto a las circunstancias, y siento que eso probablemente me ha ayudado a mantenerme en la industria durante tanto tiempo. Pero supongo que si Tony propone una idea que no te gusta y no quieres hacer, simplemente no la haces. Él no obliga a la gente a hacer cosas.»

«Sí, creo que ha sucedido en el pasado, sin duda. Pero, ya sabes, creo que una vez que pasas por esas experiencias, aprendes de ellas, y creo que Tony lo ha hecho. Quiero decir, está aprendiendo sobre la marcha. Tener la responsabilidad de ser un promotor de lucha, booker y dirigir una empresa, especialmente con todas las otras cosas que tiene en marcha, es una enorme responsabilidad. Así que sí, está aprendiendo sobre la marcha mientras lo hace. Estoy seguro de que ha habido personas que se han aprovechado de su amabilidad, pero seguirá aprendiendo y creciendo, y estoy seguro de que podrá superarlo en el futuro«.