2023 inició con el retiro de toda un icono de la lucha libre mundial como The Great Muta, y parece que embuido de tal espíritu crepuscular, Sting, quien estuvo presente en aquel canto de cisne de su antiguo rival, quiso dejar una reflexión que llevó a pensar en su propia despedida competitiva.

«Porque, en última instancia, el retiro perfecto no se trata del momento ni del oponente. Se trata de cómo se hace sentir a la gente y de cómo se siente uno mismo. Haga lo que haga, quiero que los fanáticos de la lucha libre digan: ‘Eso fue increíble’. No quiero que se vayan diciendo: ‘Eso fue vergonzoso’. Solamente quiero que sea un gran recuerdo y luego, simplemente, finalmente, de una vez por todas, decir: ‘Adiós’».

Cuando AEW dio cuenta de la celebración de All In London, muchos estimaron que la casa Élite necesitaría un gran combate para vender todos los boletos posibles (error). Dave Meltzer sugirió un adiós de Sting allí, pero el pasado agosto, sin indicio alguno de que fuese a darse tal acontecimiento en el Wembley Stadium, dijo lo siguiente.

« Sting no quiere retirarse, y nadie va a decirle cuándo , así que él es el único que lo propondrá, y obviamente no propuso retirarse en el Wembley Stadium, por lo que no ocurrirá».

Con unos últimos meses desde entonces sin tal runrún, ahora este resurge. Y diríamos que no gratuitamente. AEW anuncia que Sting se dirigirá al público el miércoles en Dynamite para contarles algo por revelar todavía.

THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite, #TheIcon @Sting will address the fans!



Don't miss Wednesday Night #AEWDynamite LIVE at 8pm ET/7pm CT on TBS!



🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/cXx086PnD4