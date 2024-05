«All Together» fue el evento que presentó la Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional (UJPW) desde el Nipon Budokan.

La función marcó el primer evento de la Federación de Lucha Libre Profesional Japonesa (UJPW), y en esta ocasión participaron seis empresas: NJPW, NOAH, DDT, BJW, Dragon Gate y Stardom. Se celebró como un evento benéfico para apoyar la recuperación de la península de Noto, pero el lugar lució notablemente vacío y sólo asistieron 4.583 personas, cuando la capacidad del recinto es de aproximadamente 17000, para este tipo de eventos.

Taichi, quien ganó la sexta lucha del cartel junto con KAI, lanzó una fuerte crítica tras la pobre respuesta de los aficionados, a pesar de que se hizo mucha promoción del evento y a la entrada del recinto estaban personalidades como Jushin Thunder Liger, Satoshi Kojima, Akito, Natsupoi, entre otros, que hicieron labor de boteo para colectar más donativos.

Taichi señaló duramente:

¿Cuántas personas del mundo de la lucha libre profesional se reunieron hoy? Si ese es el caso, no hay necesidad de obligarse a hacerlo, ¿verdad? La caridad también se puede hacer de otras maneras.

Todas las organizaciones están viniendo, ¿verdad? Este es el resultado. La cara de todos será destruida, esto es todo. Piénselo un poco más. ¿Es este el poder de toda la lucha libre profesional japonesa? Si New Japan Pro Wrestling lo hiciera solo, sería mejor. No sé sobre esto, pero si me piden que salga otra vez, saldré. Deberían pensarlo un poco más.