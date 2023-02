Actualmente, ya no luce lógico el estrambótico escenario de una AEW filtrando como legítimos a la prensa varios enfrentamientos simulados tras bambalinas. El fin de todo ello hubiera sido atraer más atención hacia su producto, pero como se comprobó durante 2022, no resultó beneficioso.

El pasado año fue el la “pérdida de la inocencia” de AEW a ojos de muchos. Y aunque un servidor no pretende proclamarse profeta, verdaderamente era cuestión de tiempo para que saltara alguna que otra chispa fuera de cámara, considerando la cantidad de personalidades dentro de un mismo vestidor cual camarote de los Hermanos Marx.

El conflicto CM Punk–The Elite, claro está, sobresale por encima de todos. Y todavía colea. Cuanto menos, hasta que se resuelva la situación del “Best in the World”, quien supuestamente sólo busca ya su salida, mientras Tony Khan parece reticente. Ningún ejemplo mejor que este para retratar la evidencia de la legitimidad de todo lo reportado.

► Un problema menor

Por suerte, dirá Tony Khan, no todos esos problemas internos se han extendido en el tiempo. Ahora sabemos que Swerve Strickland y Ricky Starks tuvieron cierto conflicto en el último Double or Nothing, aunque, publica Fightful, hace tiempo que tales tiranteces quedaron atrás.