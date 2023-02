Mogul Affiliates acaba de nacer en All Elite Wrestling como una nueva facción con Swerve Strickland, Parker Boudreaux y Trench (Granden Goetzman). También forma parte Rick Ross, pero él no es habitual de la programación. El que fuera Campeón Mundial de Parejas AEW dio comienzo a esta agrupación justamente al finalizar su alianza con Keith Lee. Todavía es pronto para analizar lo que está pasando con ellos pero el mismo líder adelanta que será la primera generación de algo que nunca se ha visto.

When you're against Mogul Affiliates, you need your head on a permanent swivel #AEWRampage pic.twitter.com/nU4FioqMvO — AEW on TV (@AEWonTV) February 4, 2023

► “Mogul Affiliates es algo nunca visto”

“[La gente] piensa que estos tipos me están cambiando. Tal vez esto es algo que siempre he sido. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguien en AEW ha pensado alguna vez en eso? Tal vez esto es lo que siempre fue Swerve, o lo que estoy destinado a ser. Estoy notando que nadie está dispuesto a tomar las medidas necesarias para tener éxito. Los que sí se llevan toda la gloria. Hablando de gloria, Swerve in Our Glory está muerto debido a que Keith Lee no pudo hacer lo necesario para ganar, para tener éxito. Para ganar campeonatos, para conseguir este dinero. Yo sí. Y puedo verlo antes que los demás. Todos los que dudan, los veo. Los veo todos los días, todas las semanas, hablando sobre Swerve y Mogul Affiliates. Esta es una idea brillante. ¿Por qué estos tipos están con él? No me importa. Sé de qué se trata.

"We're gonna build this from the ground up. THIS is the first generation of something that you've never seen before."

After @swerveconfident's victory on #AEWRampage, @LexyNair catches up with the #MogulAffiliates.@TheParkerB_ #TRENCH pic.twitter.com/tnyYujg9Sq — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2023

“Ahora, en cuanto a Dustin Rhodes y Brian Pillman Jr., algunos otros tipos privilegiados que obtuvieron todo lo que querían, recibieron todo el éxito, todo el legado, toda la gloria de sus padres, metiéndolos en el negocio. Yo tuve que trabajar por lo mío. No tuve un padre o una madre de tercera generación, segunda generación, primera generación para llevarme a donde estoy. Tuve que hacerlo por mi cuenta. Parker, ¿tuviste eso? No, ninguno de ellos tenía nada. Tenemos más en común de lo que nadie piensa. Vamos a construir esto desde cero. Esta es la primera generación de algo que nunca has visto antes, algo que AEW nunca antes visto, algo que la industria de la lucha libre nunca antes había visto. En este momento me encanta lo que estamos haciendo. Quienquiera que esté en el camino, [imita disparar y se ríe]”.

¿Te gusta lo que están haciendo Mogul Affiliates en AEW?