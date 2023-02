3x3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 3 de febrero 2023

La lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW entre The Elite vs Matt Hardy, Ethan Page e Isiah Kassidy fue lo más destacado del reciente AEW Rampage

AEW RAMPAGE 3 DE FEBRERO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates. En la lucha estelar, Rush se enfrentó a Christopher Daniels en un combate individual, logrando la victoria.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 3 DE FEBRERO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Toni Storm y Saraya vs. Renegade Twins

No hubo mucho de qué comentar aquí, el combate no fue bueno y el hecho de que duraran mucho tiempo en el ring no ayudó a que Toni Storm y Saraya consoliden su estatus de rudas. Además, el tema de los sprays también podía considerarse como prescindible.

LO MEJOR

► 2- Rush vs. Christopher Daniels

Christopher Daniels volvió a demostrar su valía aquí, aunque los años ya le pasan factura; no obstante, aún puede ir de tú a tú con los mejores y pudo seguir bien el ritmo de Rush, quien también contó su historia y complementó muy bien el estilo impuesto por el veterano.

► 1- The Elite vs. Ethan Page, Matt Hardy e Isiah Kassidy

En lo que respecta a este partido, fue bastante sólido. Me encanta la continuación de Ethan Page en todo su esplendor, tratando de hacer que todo sea sobre él. Muchas veces parecía que el veterano Matt Hardy tenía las cosas bajo control. Cada vez que parecía que Matt iba a asegurar la victoria, Ethan tenía que conseguir el relevo, aumentando las tensiones entre ambos. The Elite hizo su parte y retuvieron sus títulos luego de batallar duro.