3×3: Lo mejor y lo peor de NXT Vengeance Day 2023

NXT VENGEANCE DAY 2023.— Este sábado se llevó a cabo NXT Deadline, el primer evento premium de la marca en el 2023. En el combate estelar, Bron Breakker derrotó a Grayson Waller dentro de una jaula de acero y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE NXT VENGEANCE DAY 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT VENGEANCE DAY 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Bron Breakker vs. Grayson Waller

El combate no fue malo, pero tampoco se sintió como algo épico, a pesar de estar en un evento estelar, del que incluso se esperaba un mejor uso de la estipulación. Por otra parte, esta rivalidad no se ha sentido como que tuviera suspenso desde que comenzó, ya que Carmelo Hayes parece ser el próximo gran mal para Breakker para el fin de semana de WrestleMania, aunque al menos Waller cumplió bien su papel aquí.

► 1– Dijak, lastimado

Una pequeña mancha en lo que fue un gran combate entre Wes Lee vs. Dijak. No sabemos en qué momento ocurrió, pero cuando el combate concluyó, vimos el dedo de Dijak doblado en una forma no convencional, lo que parecía ser una fractura. Puede que no sea algo que pase a mayores, pero el hecho de que ocurra es suficiente para colocarlo en este sitial.

LO MEJOR

► 3– The New Day vs. Gallus vs. Pretty Deadly vs. Chase U

Gallus se siente como un equipo que podría ser bastante dominante si se construyen adecuadamente y no es como si una derrota fuera a arruinar a New Day, que ya lo ha ganado todo. Al mismo tiempo, Pretty Deadly han tenido los títulos durante un buen tiempo y Chase U tenía cero posibilidades de ganar aquí. Dicho esto, el desorden que vimos fue bastante bueno y los cuatro equipos mostraron todas sus armas para hacer de esto un combate entretenido, y con algo de drama en torno a que tres de los cuatro equpios tenían serias posibilidades de salir como campeones aquí.

► 2– Carmelo Hayes vs. Apollo Crews

El regreso de Dabba-Kato no es exactamente inspirador, pero este fue un encuentro de ida y vuelta bastante bien hecho con Hayes logrando una gran victoria. Hayes se ha convertido en una gran estrella en NXT y esto debería ser suficiente para catapultarlo a ser retador número uno, como en efecto ocurrió al final. Tuvieron mucho tiempo aquí y el combate fue bueno, por lo que es difícil encontrar algo de lo que quejarse con todo lo mostrado.

► 1 – Wes Lee vs. Dijak

Esto se sintió como un primer encuentro de Takeover de la vieja escuela en el que se cumplió y con creces lo que dictaba el papel. Ambos luchadores se lucieron y lo dejaron todo, con Lee obteniendo una victoria ante un gran rival para consolidar su reinado, y con Dijak no resultando tan afectado por su derrota gracias a la intervención de Tony D’Angelo, quien también tendrá algo que decir con este título.