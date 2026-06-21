Swerve Strickland vs. Daniel García, lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

Dos de los talentos más destacados de la nueva generación de AEW se medirán este miércoles cuando Swerve Strickland se enfrente a Daniel Garcia en un combate individual que podría robarse el show. El encuentro fue anunciado oficialmente para Dynamite tras una confrontación entre ambos durante la semana.

Swerve llega como una de las principales figuras de la empresa y continúa inmerso en varias historias importantes rumbo a Forbidden Door. En las últimas semanas ha protagonizado intensos intercambios con Will Ospreay y ha mantenido su posición como uno de los competidores más peligrosos del roster gracias a su mezcla de carisma, agresividad y creatividad ofensiva.

Por su parte, Daniel García busca consolidarse como un luchador capaz de competir de tú a tú con las máximas estrellas de AEW. Aunque recientemente sufrió una derrota junto a Jon Moxley ante Brodido (Bandido y Brody King), García ha demostrado una gran evolución tanto en el aspecto técnico como en su confianza dentro del cuadrilátero.

Se espera una lucha intensa y competitiva, con Daniel García buscando la mayor victoria de su carrera reciente y Swerve Strickland intentando mantener su impulso antes de Forbidden Door.

Death Riders vs. Místico y Brodido

Jack Perry vs. Zack Sabre Jr.

Swerve Strickland vs. Daniel Garcia