Will Ospreay vs. El Phantasmo, lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

Will Ospreay tendrá una exigente prueba cuando se enfrente a ELP (El Phantasmo) en un duelo que reúne a dos de los luchadores más espectaculares surgidos de NJPW. El combate fue anunciado oficialmente para Dynamite y servirá como una de las últimas apariciones de Ospreay antes de su crucial final del Torneo Owen Hart contra Swerve Strickland.

Ospreay llega con un enorme impulso tras avanzar a la final del Torneo de la Fundación Owen Hart, torneo cuyo ganador obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW en All In. Durante las últimas semanas ha sido una de las figuras centrales de la programación, protagonizando intensas confrontaciones con Swerve y consolidándose como uno de los favoritos para encabezar el verano de AEW.

Del otro lado estará ELP, uno de los representantes más carismáticos y creativos de NJPW. Su estilo impredecible, combinado con su habilidad aérea y su capacidad para aprovechar cualquier error de su rival, lo convierten en una amenaza real incluso para alguien del calibre de Ospreay. Además, Forbidden Door siempre ha sido el escenario ideal para que las estrellas de NJPW demuestren su nivel ante la audiencia de AEW.

será una lucha muy dinámica, con numerosos intercambios aéreos y un ritmo elevado de principio a fin. Ospreay parte como favorito debido a la importancia de su próxima final ante Swerve Strickland, pero ELP tiene el talento suficiente para convertir este combate en uno de los más destacados de la semana y, quizá, dar la sorpresa antes de Forbidden Door.

Death Riders vs. Místico y Brodido

Jack Perry vs. Zack Sabre Jr.

Swerve Strickland vs. Daniel Garcia

Will Opsreay vs. El Phantasmo