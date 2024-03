Swerve Strickland no es uno de los luchadores de AEW que más cercano estuvo a Sting antes de su retiro pero aún así se vio afectado por «The Icon».

Durante una reciente entrevista con The Game Plan el luchador que busca el Campeonato Mundial explica cómo es trabajar con la leyenda viviente.

► Swerve Strickland de Sting

«Solo humildad. Tener humildad, conocer el momento y quién eres. Saber quién eres y utilizarlo en el ring. No solo descansar en tus acciones, sino descansar en quién eres como profesional y como persona. Saber, como veterano, cómo comportarte en el vestuario. Cómo ser un líder sin necesidad de mandar. Él lideraba de tantas maneras diferentes y era muy solidario. Daba elogios cuando realmente se merecían.

«Cuando salía y te elogiaba, realmente estaba prestando atención, observando y enfocado en lo que estabas haciendo, ya sea un discurso o una lucha. Eso se va a extrañar. Siento que mucha gente va a extrañar ese aspecto de Sting. ‘Sting está cerca, tenemos que estar en nuestro mejor nivel.’ Solo tener su presencia allí te hace querer dar lo mejor de ti y estar en tu mejor momento absoluto.»

Acerca de si Sting va a continuar o no en AEW a pesar de su retiro, nada se ha confirmado todavía, aunque esto decía él tras colgar las botas:

«Tony ha mencionado que me quede a bordo de alguna manera. Todavía no hemos trabajado nada al respecto, pero estoy seguro de que tendremos algún tipo de conversación y estoy diciendo tal vez, veremos qué pasa. No tengo interés en ser un mánager o algo así, o un agente. No quiero hacer ese tipo de cosas. No estoy seguro de qué puedo ofrecer».